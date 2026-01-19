Advertisement
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi perdana kepada DPP Partai Gerindra mengenai penerapan sistem perpajakan terpusat dan ketentuan pajak melalui sistem Coretax.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi perdana kepada DPP Partai Gerindra mengenai penerapan sistem perpajakan terpusat dan ketentuan pajak melalui sistem Coretax.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (kiri depan) dan Bendahara Umum DPP Partai Gerindra Satrio Dimas Adityo (kanan depan) berjabat tangan usai kegiatan sosialisasi penerapan sistem Coretax di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi perdana kepada DPP Partai Gerindra mengenai penerapan sistem perpajakan terpusat dan ketentuan pajak melalui sistem Coretax.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (kedua kanan), Bendahara Umum DPP Partai Gerindra Satrio Dimas Adityo (kanan), Anggota DPR Komisi XI Wihadi Wiyanto (kedua kiri), Anggota DPR Komisi V Novita Wijayanti (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan kegiatan sosialisasi penerapan sistem Coretax di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dirjen Pajak Sosialisasikan Penerapan Sistem Coretax di DPP Partai Gerindra

Senin 19 Januari 2026 21:32 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (kedua kanan), Bendahara Umum DPP Partai Gerindra Satrio Dimas Adityo (kanan), Anggota DPR Komisi XI Wihadi Wiyanto (kedua kiri), Anggota DPR Komisi V Novita Wijayanti (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan kegiatan sosialisasi penerapan sistem Coretax di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (19/1/2026). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi perdana kepada DPP Partai Gerindra mengenai penerapan sistem perpajakan terpusat dan ketentuan pajak melalui sistem Coretax.

