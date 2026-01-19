JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (kedua kanan), Bendahara Umum DPP Partai Gerindra Satrio Dimas Adityo (kanan), Anggota DPR Komisi XI Wihadi Wiyanto (kedua kiri), Anggota DPR Komisi V Novita Wijayanti (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai kegiatan kegiatan sosialisasi penerapan sistem Coretax di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (19/1/2026). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi perdana kepada DPP Partai Gerindra mengenai penerapan sistem perpajakan terpusat dan ketentuan pajak melalui sistem Coretax.