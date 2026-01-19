Foto 1 / 4
Suasana rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (kedua kanan) bersama Menteri PANRB Rini Widyantini (kanan) dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (ketiga kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Raker Komisi II DPR Bahas Penanganan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Senin 19 Januari 2026 21:15 WIB
JAKARTA - Suasana rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (kedua kanan) bersama Menteri PANRB Rini Widyantini (kanan) dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya (ketiga kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026). Rapat tersebut membahas pengawasan terhadap mitra dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
