Perkembangan kedokteran modern kini mengarah pada terapi yang bekerja langsung pada penyebab penyakit. Di Indonesia, upaya pengembangan stem cell dan gene therapy terus diperkuat melalui peran Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD, pakar stem cell asal Indonesia, yang aktif mendorong lahirnya ekosistem terapi gen nasional berstandar global.

Dalam berbagai forum internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Stem Cell Dunia di Amsterdam, Prof. Deby menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi pusat unggulan terapi stem cell dan gene therapy dunia.

“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan terapi stem cell dan gene therapy secara aman dan berbasis sains,” ujar Prof. Deby Vinski.

Gene therapy merupakan metode pengobatan yang menargetkan penyakit pada tingkat genetik dengan memperbaiki atau mengganti gen yang rusak.

Secara global, terapi ini telah menunjukkan hasil positif dan sebagian telah disetujui regulator internasional seperti Food and Drug Administration.

Beberapa penyakit genetik yang telah atau sedang dikembangkan terapinya antara lain thalassemia, hemofilia, Spinal Muscular Atrophy (SMA), Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), Severe Combined Immunodeficiency (SCID), cystic fibrosis, serta gangguan penglihatan akibat kelainan genetik.

Di Indonesia, terapi gen belum tersedia secara luas. Oleh karena itu, Prof. Deby mendorong penguatan riset, regulasi, dan kolaborasi internasional bersama Kementerian Kesehatan RI, Komite Sel Punca, serta berbagai pemangku kepentingan.

Kolaborasi dan komunikasi yang sangat baik terus terjalin antara Prof. Deby Vinski dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin—yang dikenal sebagai Pahlawan Transformasi Kesehatan—beserta jajaran Kementerian Kesehatan dan Komite Sel Punca, dalam mendukung pengembangan regulasi dan ekosistem stem cell serta gene therapy di Indonesia.

Sebagai langkah konkret, Prof. Deby menginisiasi pengembangan RSPPN sebagai World Hospital Hub untuk stem cell dan gene therapy, yang diarahkan menjadi pusat layanan dan riset berkelas dunia berkolaborasi dengan Celltech Stem Cell dan World Council of Stem Cell dan Gene Therapy

“Tujuan kami adalah menghadirkan harapan baru bagi pasien, khususnya anak-anak dengan penyakit genetik,” kata Prof. Deby.

Bagi Prof. Deby Vinski, pengembangan terapi gen bukan hanya kemajuan teknologi, tetapi bagian dari upaya menyelamatkan masa depan generasi Indonesia serta Indonesia untuk dunia.