Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
CEO & Founder Triv Gabriel Rey (kanan) bersama Founder & CEO CryptoWave Goldwin Halim (tengah) dan influencer Theresa Learns (kiri) berbagi pandangan dalam sesi diskusi pada acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
CEO & Founder Triv Gabriel Rey (kanan) bersama Founder & CEO CryptoWave Goldwin Halim (tengah) dan influencer Theresa Learns (kiri) berbagi pandangan dalam sesi diskusi pada acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
CEO & Founder Triv Gabriel Rey (kanan) bersama Founder & CEO CryptoWave Goldwin Halim (tengah) dan influencer Theresa Learns (kiri) berbagi pandangan dalam sesi diskusi pada acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Virzha Meriahkan Perayaan Satu Dekade Triv di Jakarta

Minggu 18 Januari 2026 21:54 WIB
JAKARTA - Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan  acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Selama satu dekade, Triv berkomitmen menghadirkan kemudahan akses perdagangan aset kripto sekaligus mendukung ekosistem kripto nasional yang sehat dan berkelanjutan.
