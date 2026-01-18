Foto 1 / 5
Perbesar
Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
CEO & Founder Triv Gabriel Rey (kanan) bersama Founder & CEO CryptoWave Goldwin Halim (tengah) dan influencer Theresa Learns (kiri) berbagi pandangan dalam sesi diskusi pada acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
CEO & Founder Triv Gabriel Rey (kanan) bersama Founder & CEO CryptoWave Goldwin Halim (tengah) dan influencer Theresa Learns (kiri) berbagi pandangan dalam sesi diskusi pada acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
CEO & Founder Triv Gabriel Rey (kanan) bersama Founder & CEO CryptoWave Goldwin Halim (tengah) dan influencer Theresa Learns (kiri) berbagi pandangan dalam sesi diskusi pada acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
Advertisement
Virzha Meriahkan Perayaan Satu Dekade Triv di Jakarta
Minggu 18 Januari 2026 21:54 WIB
A
A
A
JAKARTA - Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Selama satu dekade, Triv berkomitmen menghadirkan kemudahan akses perdagangan aset kripto sekaligus mendukung ekosistem kripto nasional yang sehat dan berkelanjutan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya