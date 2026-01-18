JAKARTA - Penyanyi Virzha menghibur penggemarnya saat perayaan acara 10th Triv Anniversary di Topgolf Fatmawati, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Selama satu dekade, Triv berkomitmen menghadirkan kemudahan akses perdagangan aset kripto sekaligus mendukung ekosistem kripto nasional yang sehat dan berkelanjutan.