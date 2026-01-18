JAKARTA - Sejumlah kendaraan menerobos banjir di Jalan Boulevard Timur, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu (17/1/2026) malam memicu banjir di sejumlah titik. Salah satunya terjadi di Jalan Boulevard Timur, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Genangan air menutup hampir seluruh badan jalan dengan ketinggian bervariasi, mulai dari sekitar 30 sentimeter hingga lebih dari 60 sentimeter.

Banjir tersebut membuat arus lalu lintas tersendat. Sejumlah pengendara nekat menerobos genangan demi melanjutkan perjalanan. Namun, tak sedikit pula yang terpaksa memutar balik setelah kendaraannya mogok di tengah jalan akibat terendam air.