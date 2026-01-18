JAKARTA - Warga menerobos banjir yang melanda Jalan Gunung Sahari Utara, kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (18/1/2026).

Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu (18/1/2026) pagi menyebabkan sejumlah ruas jalan utama terendam banjir. Salah satu titik terdampak berada di Jalan Gunung Sahari Utara, kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara.

Di lokasi tersebut, ketinggian air mencapai sekitar sebetis orang dewasa sehingga mengganggu aktivitas warga dan melumpuhkan arus lalu lintas. Kendaraan tidak dapat melintas, sementara akses dari arah Ancol menuju Jalan Gunung Sahari terpaksa ditutup.