Foto 1 / 4
Perbesar
Sejumlah anggota Basarnas melakukan pendataan sebelum proses pencarian pesawat ATR 42-500 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
Sejumlah anggota Basarnas melakukan pendataan sebelum proses pencarian pesawat ATR 42-500 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
Sejumlah anggota Basarnas melakukan pendataan sebelum proses pencarian pesawat ATR 42-500 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
Sejumlah anggota Basarnas melakukan pendataan sebelum proses pencarian pesawat ATR 42-500 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).
Advertisement
Pesawat ATR 42-500 Hilang, Tim SAR Sisir Wilayah Pegunungan Maros
Minggu 18 Januari 2026 21:57 WIB
A
A
A
Sejumlah anggota Basarnas melakukan pendataan sebelum proses pencarian pesawat ATR 42-500 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Tim gabungan dari Basarnas, TNI-Polri, Damkar dan lainnya masih melakukan proses pencarian hilangnya pesawat ATR 42-500 yang membawa delapan kru pesawat dan tiga penumpang di area Puncak Bulusaraung.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya