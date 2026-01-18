Sejumlah anggota Basarnas melakukan pendataan sebelum proses pencarian pesawat ATR 42-500 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Tim gabungan dari Basarnas, TNI-Polri, Damkar dan lainnya masih melakukan proses pencarian hilangnya pesawat ATR 42-500 yang membawa delapan kru pesawat dan tiga penumpang di area Puncak Bulusaraung.