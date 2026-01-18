Advertisement
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13?20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13?20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13?20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13?20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13?20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.
HOME MULTIMEDIA Foto

Banjir Rob Genangi Pelabuhan Sunda Kelapa, Aktivitas Bongkar Muat Tetap Berjalan

Minggu 18 Januari 2026 21:54 WIB
JAKARTA - Warga berjalan kaki saat banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13–20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.

