JAKARTA - Warga berjalan kaki saat banjir rob di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kewaspadaan banjir pesisir (rob) yang berpotensi terjadi pada 13–20 Januari 2026 di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta, salah satunya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski sedikit menghambat laju kendaraan, namun aktivitas bongkar-muat tetap berjalan.