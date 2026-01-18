JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT. Indonesia Air Transport Tri Adi Wibowo (kiri), Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono (kedua kanan) dan Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin memberikan pernyataan saat Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Konferensi Pers terkait Kecelakaan Pesawat Indonesia Airtransport di Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).

Menteri KKP bersama jajaran KKP dan manajemen PT Indonesia Air Transport menyampaikan penjelasan resmi mengenai kronologi awal kejadian serta langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengutamakan keselamatan, transparansi informasi, serta koordinasi lintas instansi dalam proses penanganan dan investigasi kecelakaan tersebut.