Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Sejumlah jemaah sholat Jumat di Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (17/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Sejumlah jemaah sholat Jumat di Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (17/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Sejumlah jemaah sholat Jumat di Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (17/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Sejumlah jemaah sholat Jumat di Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (17/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Libur Isra Mikraj, Jemaah Padati Masjid Kubah Emas Depok

Jum'at 16 Januari 2026 23:00 WIB
A
A
A

DEPOK - Sejumlah jemaah sholat Jumat di Masjid  Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas, Depok, Jumat (17/1/2026).

 
Masjid ikonik di Jawa Barat ini dipeuhi jemaah sholat Jumat saat libur Isra Mikraj.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Foto Lainnya
Tari Topeng Ireng Sambut Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
Libur Isra Mikraj, Jemaah Padati Masjid Kubah Emas Depok
LRT Jabodebek Layani 213.895 Penumpang Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek
Libur Isra Mikraj dan Imlek: Kemacetan Panjang Padati Jalan Sudirman
Membeludak, Sholat Idul Fitri di Masjid Kubah Emas Penuh
Ngabuburit di Masjid Kubah Emas Salah Satu Masjid Termegah di Asia Tenggara
Ketika Presiden Jokowi Salami Tamu Undangan Acara Isra Mikraj di Istana Bogor