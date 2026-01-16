JAKARTA - Suasana penumpang menunggu keberangkatan kereta jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat 30.649 penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta pada libur Isra Miraj menggunakan kereta api jarak jauh.

Keberangkatan terbanyak dilayani Stasiun Pasar Senen dengan 12.211 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 11.264 penumpang.

Ketersediaan tiket untuk keberangkatan 16–18 Januari 2026 masih longgar dengan tingkat okupansi sekitar 60 persen. KAI Daop 1 Jakarta memastikan seluruh layanan berjalan lancar serta mengimbau masyarakat memanfaatkan ketersediaan kursi yang masih cukup.