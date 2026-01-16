JAKARTA - Duta Besar Kehormatan WHO untuk Pemberantasan Kusta & Ketua Nippon Foundation; Yohei Sasakawa (kiri) bersama influencer Arnold Putra (kanan) saat jumpa pers usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Jakarta, Jumat (16/1/2026). Jumpa pers ini terkait pertemuan Yohei Sasakawa dengan presiden Prabowo yang membahas mengenai zero kusta di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto memberi dukungan penuh terhadap Sasakawa Foudation yang berkomitmen membantu Indonesia menghilangkan penyakit kusta. Hal ini disampakan Yohei Sasakawa usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Hambalang.