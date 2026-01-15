JAKARTA - Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pementasan yang diproduksi Trinity Entertainment Network bersama Trinity Youth Symphony Orchestra (TRUST) dan Indonesia Kaya ini mengangkat tema Hidupkan Lagi Mimpi-Mimpi. Pementasan ini diangkat dari novel Perahu Kertas karya Dee Lestari. Cerita Perahu Kertas dinilai begitu dekat dengan hati banyak orang, terutama tentang cinta, mimpi, dan keberanian menjadi diri sendiri dan pantas diangkat ke panggung. Pertunjukan ini akan dilaksanakan 30 Januari hingga 15 Februari 2026.