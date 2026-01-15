Advertisement
Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Pemain Musikal Perahu Kertas Jalani Latihan Jelang Pentas

Kamis 15 Januari 2026 20:57 WIB
JAKARTA - Pemain saat melakukan latihan jelang pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pementasan yang diproduksi Trinity Entertainment Network bersama Trinity Youth Symphony Orchestra (TRUST) dan Indonesia Kaya ini mengangkat tema Hidupkan Lagi Mimpi-Mimpi. Pementasan ini diangkat dari novel Perahu Kertas karya Dee Lestari. Cerita Perahu Kertas dinilai begitu dekat dengan hati banyak orang, terutama tentang cinta, mimpi, dan keberanian menjadi diri sendiri dan pantas diangkat ke panggung. Pertunjukan ini akan dilaksanakan 30 Januari hingga 15 Februari 2026.

