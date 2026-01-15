JAKARTA - Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba, Ammar Zoni saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Sidang bagi aktor Ammar Zoni tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang tersebut, jaksa menghadirkan empat orang saksi.

Dalam kesempatan kali ini, pihak JPU mendatangkan empat orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Salah satu saksi yang menjadi perhatian adalah Mario, seorang penyidik dari Polsek Cempaka Putih yang memeriksa Ammar Zoni secara langsung ketika sang aktor diamankan atas dugaan keterlibatan peredaran narkotika di dalam lapas.