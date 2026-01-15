Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pembangunan MRT Fase 2A Terus Berjalan, Stasiun Monas Hampir Rampung

Kamis 15 Januari 2026 21:17 WIB
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pembangunan konstruksi MRT fase 2A per Desember 2025 secara keseluruhan telah mencapai 55,89 persen. Untuk stasiun Thamrin dan Monas atau CP201 kini telah mencapai 91,16%, sedangkan stasiun Harmoni, Sawah Besar dan Mangga Besar atau CP202 mencapai 61,56%, serta stasiun Glodok dan Kota atau CP203 mencapai 80,93%. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Stasiun MRT Monas Dipastikan Rampung 2027
Suasana Bawah Tanah Pembangunan MRT Fase 2A Jakarta
Presiden Jokowi Tinjau Proyek MRT Fase 2A di Kawasan Monas
Progres Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 di Kawasan Glodok
Terdampak Pembangunan MRT Fase 2A, Halte Transjakarta Harmoni Ditutup
Pengalihan Arus Dampak Pembangunan MRT di Jalan Gajah Mada
Terdampak Proyek MRT Fase 2A, TransJakarta Bangun Halte Sementara di Jalan Gajah Mada
Melihat Rel Trem Buatan Zaman Kolonial Belanda yang Ditemukan di Proyek MRT Fase 2