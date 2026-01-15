JAKARTA - Aktivitas pekerja menyelesaikan proyek Pembangunan MRT Fase 2A CP201 di Stasiun Monas, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Pembangunan konstruksi MRT fase 2A per Desember 2025 secara keseluruhan telah mencapai 55,89 persen. Untuk stasiun Thamrin dan Monas atau CP201 kini telah mencapai 91,16%, sedangkan stasiun Harmoni, Sawah Besar dan Mangga Besar atau CP202 mencapai 61,56%, serta stasiun Glodok dan Kota atau CP203 mencapai 80,93%.