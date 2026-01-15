Advertisement
Company Profile
img-1
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat pelepasan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
img-2
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat pelepasan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
img-3
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat pelepasan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
img-4
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat pelepasan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
img-5
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat pelepasan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

BPS Terjunkan Mahasiswa STIS untuk Pendataan Pascabencana di Sumatera

Kamis 15 Januari 2026 21:00 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat pelepasan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

 
Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menerjunkan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk melakukan pendataan lapangan pascabencana.
 
Pengerahan ini merupakan bagian dari rencana penugasan total 510 mahasiswa STIS. Hingga kini, 240 mahasiswa telah diberangkatkan ke 15 kabupaten/kota terdampak parah di Aceh dan Sumatera Utara, di antaranya Aceh Tengah, Medan, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang.
 
Selain menjalani praktik kerja lapangan, para mahasiswa mengumpulkan data kondisi wilayah dan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Seluruh peserta telah dibekali pelatihan intensif serta diarahkan untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan profesionalisme selama bertugas.
 
Pelaksanaan tugas ini didukung TNI Angkatan Udara melalui fasilitasi transportasi udara guna mempercepat pergerakan personel ke daerah terdampak.
