Kemenkes dan WHO Dorong Eliminasi Kusta Lewat Skrining Dini dan Kampanye Inklusif
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yosei Sasakawa (kedua kanan), Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori, dan Moderator Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar (kiri) saat menjadi pembicara dalam Media Breafing dengan tema"Menjawab Tantangan Menuju Eliminasi Kusta yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia" di Wisma Perpustakaan Habibie Center, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Diskusi tersebut membahas pencegahan dini tentang penyakit Kusta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, mulai 2026, skrining kusta akan disertakan dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit tersebut.