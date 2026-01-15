JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan), WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yosei Sasakawa (kedua kanan), Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori, dan Moderator Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar (kiri) saat menjadi pembicara dalam Media Breafing dengan tema"Menjawab Tantangan Menuju Eliminasi Kusta yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia" di Wisma Perpustakaan Habibie Center, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Diskusi tersebut membahas pencegahan dini tentang penyakit Kusta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, mulai 2026, skrining kusta akan disertakan dalam Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya pemerintah mempercepat eliminasi penyakit tersebut.

The Habibie Center berkolaborasi dengan Kemenkes dan The Nippon Foundation dan Sasakawa Health Foundation untuk mengembangkan model intervensi berbasis bukti dalam mendukung deteksi dini kusta dan pengurangan stigma di tingkat komunitas, yang diharapkan dapat direplikasi serta diintegrasikan ke dalam kebijakan publik.

The Habibie Center juga menegaskan, Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, mitra internasional, tenaga kesehatan, komunitas, serta media mendorong eliminasi kusta yang inklusif berkelanjutan dan bebas stigma di Indonesia.