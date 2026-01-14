Advertisement
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, mulai Rabu (14/1/2026).
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, mulai Rabu (14/1/2026).
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, mulai Rabu (14/1/2026).
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, mulai Rabu (14/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Dinas Perhubungan Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas di Rasuna Said Selama Pembongkaran Tiang Monorel

Rabu 14 Januari 2026 21:40 WIB
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas dan pengalihan arus di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, mulai Rabu (14/1/2026). Langkah ini diambil menyusul dimulainya proses pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai oleh Suku Dinas Bina Marga. Selama pengerjaan berlangsung, terutama saat penggunaan alat berat untuk pemotongan beton dan pengangkatan besi, sebagian lajur di jalur cepat akan ditutup dan arus kendaraan dialihkan ke jalur lambat guna menjamin keselamatan pengguna jalan.

 
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan bahwa pengalihan arus akan dilakukan secara situasional dan terbagi dalam beberapa zona pengerjaan. Untuk meminimalisir kemacetan di jantung kawasan bisnis tersebut, pengerjaan berat yang membutuhkan penutupan ruas jalan secara signifikan hanya diizinkan pada waktu window time, yakni pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Namun, pada siang hari, penyempitan lajur tetap dilakukan di titik-titik pengelasan besi agar material potongan tidak membahayakan pengendara yang melintas di bawahnya.
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau para pengguna jalan untuk mencari rute alternatif, seperti melewati Jalan Galunggung, Jalan Dr. Saharjo, atau memanfaatkan Jalan Tol Dalam Kota selama masa pembongkaran berlangsung. Petugas Dishub disiagakan di sejumlah persimpangan strategis untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Warga juga disarankan untuk memantau aplikasi navigasi secara real-time atau beralih menggunakan transportasi publik seperti LRT Jabodebek dan TransJakarta guna menghindari potensi keterlambatan akibat penyempitan jalan di kawasan Kuningan.
