Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia mengucurkan bantuan Rp100 miliar untuk program kesejahteraan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang meliputi pemberian BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi mitra berprestasi guna memperluas perlindungan mitra ojol.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (ketiga kanan) bersama Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera (kedua kanan), Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto (kiri), Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi (kedua kiri), Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana (kanan) berbincang dengan perwakilan Mitra Pengemudi GrabBike yang naik kelas menjadi Mitra Merchant Yodhi M. Ahyad (ketiga kiri) disela-sela konferensi pers Grab Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi Dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi memberikan sambutan disela-sela konferensi pers Grab Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi Dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan sambutan disela-sela konferensi pers Grab Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi Dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Program Kesejahteraan Mitra Pengemudi Ojek Online

Rabu 14 Januari 2026 21:40 WIB
JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan sambutan disela-sela konferensi pers Grab Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi Dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1/2026). Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Grab Indonesia mengucurkan bantuan Rp100 miliar untuk program kesejahteraan mitra pengemudi ojek online (ojol) yang meliputi pemberian BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi mitra berprestasi guna memperluas perlindungan mitra ojol.
