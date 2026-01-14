Foto 2 / 4

Menteri UMKM Maman Abdurrahman (ketiga kanan) bersama Plt Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera (kedua kanan), Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto (kiri), Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi (kedua kiri), Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Setya Permana (kanan) berbincang dengan perwakilan Mitra Pengemudi GrabBike yang naik kelas menjadi Mitra Merchant Yodhi M. Ahyad (ketiga kiri) disela-sela konferensi pers Grab Untuk Indonesia: Dukungan untuk Mitra Pengemudi Dalam 3 Babak di Jakarta, Selasa (13/1/2026).