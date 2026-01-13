Advertisement
PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu datang dengan optimisme tinggi dan ambisi besar, siap mengangkat performa Skuad Garuda agar mampu bersaing di panggung dunia.
PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu datang dengan optimisme tinggi dan ambisi besar, siap mengangkat performa Skuad Garuda agar mampu bersaing di panggung dunia.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) berfoto bersama Ketua PSSI Erick Thohir usai dikenalkan sebagai pelatih baru di Jakarta, Selasa (13/1/2025).
PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu datang dengan optimisme tinggi dan ambisi besar, siap mengangkat performa Skuad Garuda agar mampu bersaing di panggung dunia.
PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu datang dengan optimisme tinggi dan ambisi besar, siap mengangkat performa Skuad Garuda agar mampu bersaing di panggung dunia.
HOME MULTIMEDIA Foto

Resmi! John Herdman Pimpin Timnas Indonesia

Selasa 13 Januari 2026 20:09 WIB
JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kiri) berfoto bersama Ketua PSSI Erick Thohir usai dikenalkan sebagai pelatih baru di Jakarta, Selasa (13/1/2025).

 
PSSI resmi menunjuk John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris berusia 50 tahun itu datang dengan optimisme tinggi dan ambisi besar, siap mengangkat performa Skuad Garuda agar mampu bersaing di panggung dunia. Herdman dikontrak selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun, sekaligus dipercaya menakhodai Timnas Indonesia U-23.
 
Tantangan besar langsung menanti pada 2026. Herdman akan memimpin Timnas Indonesia menghadapi kalender kompetisi yang padat, mulai dari FIFA Series pada 23–31 Maret, FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, hingga Piala AFF 2026 yang dijadwalkan bergulir mulai 25 Juli 2026. 
