Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem.
Sejumlah warga beraktivitas saat turun hujan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Sejumlah warga beraktivitas saat turun hujan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Cuaca Ekstrem Mengintai Jakarta, BPBD Imbau Warga Waspada Hujan 14 - 17 Januari
Selasa 13 Januari 2026 20:06 WIB
JAKARTA - Sejumlah warga beraktivitas saat turun hujan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem.
Peringatan dini tersebut dikeluarkan merujuk dari prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan akan melanda wilayah DKI Jakarta pada periode 14–17 Januari 2026.
