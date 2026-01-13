JAKARTA - Sejumlah warga beraktivitas saat turun hujan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem.

Peringatan dini tersebut dikeluarkan merujuk dari prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan akan melanda wilayah DKI Jakarta pada periode 14–17 Januari 2026.