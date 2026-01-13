Advertisement
Rapat yang dihadir oleh 294 dari 579 Anggota DPR tersebut merupakan Rapat Paripurna pertama pada tahun 2026 setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025.
Rapat yang dihadir oleh 294 dari 579 Anggota DPR tersebut merupakan Rapat Paripurna pertama pada tahun 2026 setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025.
Rapat yang dihadir oleh 294 dari 579 Anggota DPR tersebut merupakan Rapat Paripurna pertama pada tahun 2026 setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025.
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Adies Kadir (kedua kiri) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) memimpin Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Adies Kadir (kedua kiri) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) memimpin Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna Perdana DPR Tahun 2026

Selasa 13 Januari 2026 19:15 WIB
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Adies Kadir (kedua kiri) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) memimpin Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Rapat yang dihadir oleh 294 dari 579 Anggota DPR tersebut merupakan Rapat Paripurna pertama pada tahun 2026 setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025.

