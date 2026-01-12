Advertisement
Genangan air yang cukup tinggi mengakibatkan akses jalan utama di kawasan tersebut terputus total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, memicu kemacetan panjang di ruas jalan penyangga sekitarnya.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Senin (12/1/2026) pagi menyebabkan banjir di sejumlah titik ibu kota, termasuk kawasan niaga vital di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat.
Genangan air yang cukup tinggi mengakibatkan akses jalan utama di kawasan tersebut terputus total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, memicu kemacetan panjang di ruas jalan penyangga sekitarnya.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Senin (12/1/2026) pagi menyebabkan banjir di sejumlah titik ibu kota, termasuk kawasan niaga vital di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat.
Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Senin (12/1/2026) pagi menyebabkan banjir di sejumlah titik ibu kota, termasuk kawasan niaga vital di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat.
HOME MULTIMEDIA Foto

Hujan Sejak Pagi, Banjir Lumpuhkan Jalan Utama Mangga Dua Raya

Senin 12 Januari 2026 23:48 WIB
JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Senin (12/1/2026) pagi menyebabkan banjir di sejumlah titik ibu kota, termasuk kawasan niaga vital di Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat. Genangan air yang cukup tinggi mengakibatkan akses jalan utama di kawasan tersebut terputus total dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, memicu kemacetan panjang di ruas jalan penyangga sekitarnya.

 
Dampak dari banjir ini secara langsung melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Sejumlah pertokoan dan ruko di sepanjang Jalan Mangga Dua Raya terpaksa tutup karena akses jalan yang tertutup genangan air menyulitkan karyawan dan pengunjung untuk melintas. Para pemilik usaha memilih untuk tidak beroperasi demi keamanan aset dan keselamatan, mengingat ketinggian air di beberapa titik dilaporkan cukup berisiko bagi kendaraan yang nekat menerobos.
