JAKARTA - Warga beraktivitas di tengah banjir yang menggenangi perumahan di kawasan Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (12/1/2026). Hujan yang terjadi sejak pagi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta itu menyebabkan meluapnya air dari Kali Mampang yang membanjiri perumahan di kawasan tersebut. Menurut petugas, ketinggian air fluktuatif tergantung curah hujan.