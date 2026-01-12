Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jalan Jembatan Tiga Raya Terendam Banjir, Kemacetan Tak Terhindarkan

Senin 12 Januari 2026 23:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

 
Banjir dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan. Genangan air juga mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami mogok, sehingga memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Debat Perdana, Pasangan Dharma-Kun Bicara Menanggulangi Banjir Jakarta
Perbaikan Saluran Air Atasi Banjir Jakarta
Pembersihan Waduk Pluit Antisipasi Banjir Jakarta
Langkah Antisipasi Banjir Jakarta, Kanal Banjir Barat Dikeruk
Di Sejumlah Daerah Kekeringan, Di Desa Ini Curah Hujan Tinggi dan Menyebabkan Banjir
Tumpukan Sampah Pantai Padang Akibat Curah Hujan Tinggi
Cegah Banjir Jakarta, Waduk Lebak Bulus Dibangun
Daya Tampung Waduk Pluit Jadi Kunci Penanganan Banjir Jakarta