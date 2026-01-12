JAKARTA - Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Banjir dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan. Genangan air juga mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami mogok, sehingga memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.