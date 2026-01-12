Foto 1 / 5
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 2 / 5
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 3 / 5
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 4 / 5
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Foto 5 / 5
Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Jalan Jembatan Tiga Raya Terendam Banjir, Kemacetan Tak Terhindarkan
Senin 12 Januari 2026 23:41 WIB
JAKARTA - Pengendara bermotor melintasi banjir yang menggenangi Jalan Jembatan Tiga Raya, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Banjir dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan memicu kemacetan. Genangan air juga mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami mogok, sehingga memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
