BPBD DKI Jakarta mencatat banjir dengan ketinggian 20 hingga 95 sentimeter merendam 10 rukun tetangga (RT) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Genangan terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur ibu kota.
Pengendara mobil melintasi banjir yang menggenangi pintu masuk Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta, Senin (12/1/22026).
Genangan Air Lumpuhkan Aktivitas di Ancol
Senin 12 Januari 2026 23:33 WIB
JAKARTA - Warga melintasi banjir di kawasan Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 23 ruas jalan serta 10 wilayah rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Utara (Jakut) terendam banjir dan genangan akibat curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase di wilayah tersebut.
