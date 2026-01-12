Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
BPBD DKI Jakarta mencatat banjir dengan ketinggian 20 hingga 95 sentimeter merendam 10 rukun tetangga (RT) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Genangan terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur ibu kota.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
BPBD DKI Jakarta mencatat banjir dengan ketinggian 20 hingga 95 sentimeter merendam 10 rukun tetangga (RT) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Genangan terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur ibu kota.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pengendara mobil melintasi banjir yang menggenangi pintu masuk Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta, Senin (12/1/22026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
BPBD DKI Jakarta mencatat banjir dengan ketinggian 20 hingga 95 sentimeter merendam 10 rukun tetangga (RT) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Genangan terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur ibu kota.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pengendara mobil melintasi banjir yang menggenangi pintu masuk Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta, Senin (12/1/22026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Genangan Air Lumpuhkan Aktivitas di Ancol

Senin 12 Januari 2026 23:33 WIB
A
A
A

JAKARTA - Warga melintasi banjir di kawasan Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 23 ruas jalan serta 10 wilayah rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Utara (Jakut) terendam banjir dan genangan akibat curah hujan yang tinggi dan buruknya drainase di wilayah tersebut.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Debat Perdana, Pasangan Dharma-Kun Bicara Menanggulangi Banjir Jakarta
Perbaikan Saluran Air Atasi Banjir Jakarta
Pembersihan Waduk Pluit Antisipasi Banjir Jakarta
Langkah Antisipasi Banjir Jakarta, Kanal Banjir Barat Dikeruk
Di Sejumlah Daerah Kekeringan, Di Desa Ini Curah Hujan Tinggi dan Menyebabkan Banjir
Tumpukan Sampah Pantai Padang Akibat Curah Hujan Tinggi
Cegah Banjir Jakarta, Waduk Lebak Bulus Dibangun
Daya Tampung Waduk Pluit Jadi Kunci Penanganan Banjir Jakarta