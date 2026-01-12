Foto 1 / 5
Hujan dan Banjir, Jalan Yos Sudarso Macet Total
Senin 12 Januari 2026 23:29 WIB
JAKARTA - Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.
Banyak kendaraan terjebak kemacetan. Sejumlah pengendara motor memilih naik ke trotoar, sementara yang lain berputar balik atau melawan arah untuk menghindari macet.
