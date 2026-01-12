JAKARTA - Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.

Banyak kendaraan terjebak kemacetan. Sejumlah pengendara motor memilih naik ke trotoar, sementara yang lain berputar balik atau melawan arah untuk menghindari macet.