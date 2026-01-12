Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Hujan dan Banjir, Jalan Yos Sudarso Macet Total

Senin 12 Januari 2026 23:29 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kemacetan parah terjadi di Kelapa Gading menuju Sunter, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) pagi. Banjir di Jalan Yos Sudarso membuat arus lalu lintas macet dan hampir tidak bergerak.

 
Banyak kendaraan terjebak kemacetan. Sejumlah pengendara motor memilih naik ke trotoar, sementara yang lain berputar balik atau melawan arah untuk menghindari macet.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Ribuan Kendaraan Terjebak Macet Akibat Banjir