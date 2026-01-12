Advertisement
Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk daging berkualitas dengan harga terjangkau dan stabil, sekaligus mengantisipasi lonjakan harga bahan baku jelang Ramadan dan Idulfitri.
Head of Driver Operations Gojek Bambang Adi Wirawan, Mitra Driver Gojek Babeh Husni, Direktur Utama PT Suri Retail Nusantara (Toko Daging Nusantara) Shafie Shamsuddin, dan General Manager Commercial Suri Retail Nusantara Luky Hartaman saat meresmikan Program Arisan Daging Rendang dan Kerjasama Gojek dengan Toko Daging Nusantara di Jakarta (12/1/2026).
Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk daging berkualitas dengan harga terjangkau dan stabil, sekaligus mengantisipasi lonjakan harga bahan baku jelang Ramadan dan Idulfitri.
Head of Driver Operations Gojek Bambang Adi Wirawan memberikan penjelasan program Arisan Daging Rendang Toko Daging Nusantara dan kerjasama dengan Gojek di Jakarta, (12/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi Hadirkan Akses Daging Berkualitas dengan Harga Stabil

Senin 12 Januari 2026 23:29 WIB
JAKARTA - Head of Driver Operations Gojek Bambang Adi Wirawan memberikan penjelasan program Arisan Daging Rendang Toko Daging Nusantara dan kerjasama dengan Gojek di Jakarta, (12/1/2026). Kolaborasi ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk daging berkualitas dengan harga terjangkau dan stabil, sekaligus mengantisipasi lonjakan harga bahan baku jelang Ramadan dan Idulfitri. Dengan mekanisme pre-order, masyarakat dan mitra driver dapat membeli daging minimal 1 kg dengan mudah karena dapat memilih lokasi dan kapan pengambilan produk tanpa perlu antre.
 
Program ini juga dirancang untuk membantu mitra driver memperoleh akses harga stabil di tengah antisipasi lonjakan harga bahan baku daging. Bagi mitra yang berpartisipasi pada program Arisan Daging Rendang, dapat memanfaatkan skema cicilan sebanyak 10 kali dipotong langsung dari saldo GoPay Mitra. Dengan cara ini, mitra dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daging rendang selama sahur dan berbuka puasa, merayakan Idulfitri lebih meriah bersama keluarga, serta membuka kesempatan mitra untuk berbagi berkah ke keluarga serta kerabat terdekat. Program Arisan Daging Rendang mengalokasikan 200.000 kilogram daging dan berlangsung dari 4 Desember 2025 hingga 10 Februari 2026 di Jabodetabek. Pesanan daging rendang yang telah masuk dalam periode tersebut akan dikirimkan pada periode 10 Februari hingga 18 Maret 2026. Program ini juga turut menyisihkan Rp1.000 per kilogram untuk donasi kemanusiaan bagi korban banjir Aceh dan Sumatera.
