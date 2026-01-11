JAKARTA - Moderator, Head of Marketing Beverages & Bango Unilever Indonesia Lendi Yuwarlian (kiri), beauty influencer Eca Aura (tengah), dan Dokter Spesialis Gizi Klinik dr. Diana Felicia Suganda (kanan) berbincang dalam sesi talkshow pada konferensi pers Buavita di Jakarta, Sabtu (10/1/2025). Dalam kesempatan tersebut, Buavita memperkenalkan dua varian minuman buah terbarunya, Korean Strawberry dan Korean Muscat Grape, yang dibuat dari buah asli tanpa gula tambahan serta diperkaya Niacinamide B3. Inovasi ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang menginginkan asupan praktis, menyenangkan, dan relevan dengan gaya hidup aktif, sekaligus mendukung kesehatan tubuh dan kulit agar tampak lebih glowing dari dalam.

Inovasi ini diperkenalkan melalui Buavita #GlowingJUICEseyo Playcourt, event Beauty Padel pertama di dalam mall yang digelar di Central Park, 10–11 Januari 2026 dimana terdapat berbagai aktivitas seru yang dipersembahkan diharapkan mampu menginspirasi para Gen-Z dan masyarakat luas untuk hidup lebih fit sekaligus mendapatkan kulit yang lebih glowing dari dalam.