JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama sejumlah tokoh Betawi melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Mohammad Husni Thamrin (M.H. Thamrin) di TPU Karet Bivak, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Ziarah ke makam M.H. Thamrin berlangsung khidmat dengan dihadiri sejumlah tokoh Betawi, di antaranya Fauzi Bowo, Nachrowi Ramli, dan Sylviana Murni. Kehadiran mereka menjadi bentuk penghormatan atas jasa M.H. Thamrin sebagai tokoh pergerakan nasional asal Jakarta.

Prosesi diawali dengan doa bersama, dilanjutkan tabur bunga oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan rombongan untuk mengenang perjuangan M.H. Thamrin yang dikenal vokal membela kepentingan rakyat Betawi dan masyarakat pribumi.

Selain tokoh Betawi, keluarga besar Betawi turut hadir mengenang sosok M.H. Thamrin yang hingga kini menjadi simbol perjuangan dan identitas masyarakat Jakarta. Namanya diabadikan sebagai salah satu jalan utama ibu kota, Jalan M.H. Thamrin, sebagai bentuk penghormatan atas jasanya.