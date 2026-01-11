Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan politisi Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan politisi Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan politisi Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan politisi Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Usai Pembukaan Rakernas, PDIP Tegaskan Evaluasi dan Otokritik Partai

Minggu 11 Januari 2026 21:11 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan politisi Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Dalam keterangannya, Rakernas tersebut menjadi momentum kritis bagi partai untuk melakukan evaluasi, kritik, otokritik, serta menentukan arah masa depan dalam menjawab persoalan bangsa. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rakernas Pdip Hut Pdip Ke-53
Foto Lainnya
Prananda Prabowo Rumuskan Materi Rakernas PDIP
Tutup Rakernas PDIP, Megawati: Pilpres 2024 Merupakan Pemilu yang Paling Buruk
Puan Maharani Usap Air Mata saat Penutupan Rakernas PDIP
Rakernas PDIP Angkat Tema 'Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'