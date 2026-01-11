JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan politisi Andreas Hugo Pareira (kiri) memberikan keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026). Dalam keterangannya, Rakernas tersebut menjadi momentum kritis bagi partai untuk melakukan evaluasi, kritik, otokritik, serta menentukan arah masa depan dalam menjawab persoalan bangsa.