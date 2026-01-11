JAKARTA - Founder Edness by Kayla, Nes Nelya (tengah), menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/1/2025).

Edness by Kayla, brand fashion asal Tanah Abang, telah menemani perjalanan perempuan Indonesia selama 14 tahun. Sejak awal berdiri, brand ini tumbuh bersama para ibu dan perempuan yang ingin tetap berkarya, mandiri, dan percaya diri. Perjalanan tersebut dirayakan melalui Reseller Gathering & Launching Koleksi Lebaran sebagai momentum mempererat kebersamaan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh makna.

Dalam kesempatan tersebut, Edness by Kayla juga memperkenalkan Kayla Pranesti Wardana sebagai co-founder. Di usia 21 tahun, Kayla mulai mengambil peran strategis dalam pengembangan brand dengan membawa semangat generasi muda dan pendekatan ekspansi digital. Strategi ini dilakukan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas melalui kanal e-commerce, tanpa mengurangi peran reseller yang selama ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan brand.

Founder Edness by Kayla, Nes Nelya, menegaskan bahwa reseller tetap menjadi pilar utama perusahaan. Berbagai program berjangka bagi reseller akan terus dijalankan dan dikembangkan sebagai bentuk komitmen terhadap para mitra, yang mayoritas merupakan perempuan dan ibu, serta telah tumbuh dan berjuang bersama Edness by Kayla selama bertahun-tahun.

“Selama 14 tahun, Edness by Kayla dapat tumbuh karena para reseller yang bagi kami bukan hanya mitra, tetapi sudah seperti keluarga. Banyak suka dan duka yang kami lalui bersama, termasuk masa-masa sulit seperti pandemi. Bahkan kondisi yang saat ini dirasakan keluarga besar kami di Aceh pun kami hadapi dengan kebersamaan. Kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan kami untuk terus melangkah dengan penuh kehati-hatian dan rasa syukur,” ujar Nes Nelya.

Sejak berdiri pada 2011, Edness by Kayla konsisten menghadirkan busana yang mengutamakan kenyamanan, kualitas, serta desain yang relevan dengan kebutuhan perempuan muslim modern. Saat ini, Edness by Kayla telah berkembang bersama jaringan reseller di 36 kota di Indonesia dan merambah pasar internasional, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Brunei Darussalam.

Melalui gathering ini, Edness by Kayla juga meluncurkan koleksi spesial Lebaran bertajuk Timeless Raya. Koleksi tersebut menampilkan pilihan warna lembut, siluet yang nyaman, serta desain yang mudah dipadupadankan untuk berbagai momen Hari Raya. Koleksi Lebaran ini tersedia secara eksklusif melalui platform e-commerce dan TikTok Shop.

Memasuki tahun 2026, Edness by Kayla juga membuka peluang bagi affiliate sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan dan generasi muda yang ingin berdaya melalui platform digital. Pada koleksi Lebaran kali ini, Kayla Pranesti Wardana terlibat langsung mulai dari pemilihan bahan hingga penentuan model pakaian.

“Saya sangat bangga karena di usianya yang masih muda, Kayla sudah mengambil peran penting dalam mengembangkan brand ini ke arah digital. Kami menyadari bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan. Melalui program affiliate, kami ingin membuka peluang agar perempuan dan anak muda bisa ikut berdaya, sehingga perempuan Indonesia dapat semakin maju dan mandiri,” jelas Nes Nelya.

Menapaki usia 14 tahun, Edness by Kayla optimistis untuk terus berinovasi dan menjadi brand fashion yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memberdayakan perempuan dan ibu Indonesia melalui kebersamaan, solidaritas, serta produk berkualitas agar dapat terus tumbuh dan melangkah bersama.