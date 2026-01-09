Foto 1 / 3
Teller menghitung mata uang rupiah di kantor cabang Bank Syariah Nasional (BSN), Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Teller menghitung mata uang rupiah di kantor cabang Bank Syariah Nasional (BSN), Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Teller menghitung mata uang rupiah di kantor cabang Bank Syariah Nasional (BSN), Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Rupiah Melemah ke Rp16.819 per Dolar AS, Mayoritas Mata Uang Asia Terkoreksi
Jum'at 09 Januari 2026 20:36 WIB
JAKARTA - Teller menghitung mata uang rupiah di kantor cabang Bank Syariah Nasional (BSN), Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 0,13% ke Rp16.819 per dolar.
Selain rupiah, yen Jepang juga melemah 0,39%, dolar Hong Kong melemah 0,04%, dolar Singapura melemah 0,14%, dolar Taiwan melemah 0,10%, won Korea melemah 0,47%, atau peso Filipina melemah 0,11%. Pelemahan juga dialami oleh rupee India dan ringgit Malaysia yang terkoreksi masing-masing 0,20% dan 0,27%.
Sebaliknya, hanya yuan China dan baht Thailand yang menguat masing-masing 0,04%, dan 0,25%.
