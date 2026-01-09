JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta puskesmas yang berada di wilayah perbatasan tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga dari daerah penyangga meski tidak ber-KTP Jakarta. Hal ini menyusul tingginya pemanfaatan puskesmas Jakarta oleh warga luar daerah, terutama di kawasan perbatasan.

Saat meninjau Puskesmas Kebayoran Lama, Pramono mengapresiasi fasilitas dan kapasitas layanan yang dinilainya setara rumah sakit daerah. Puskesmas tersebut didukung puluhan tenaga medis dan mampu melayani ratusan pasien setiap hari.

Pramono berharap Puskesmas Kebayoran Lama dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pemenuhan puskesmas pembantu di seluruh kelurahan yang hingga kini belum memiliki fasilitas layanan kesehatan.