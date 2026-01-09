Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 6
Perbesar
img-1
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta puskesmas yang berada di wilayah perbatasan tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga dari daerah penyangga meski tidak ber-KTP Jakarta.
Foto 2 / 6
Perbesar
img-2
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta puskesmas yang berada di wilayah perbatasan tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga dari daerah penyangga meski tidak ber-KTP Jakarta.
Foto 3 / 6
Perbesar
img-3
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta puskesmas yang berada di wilayah perbatasan tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga dari daerah penyangga meski tidak ber-KTP Jakarta.
Foto 4 / 6
Perbesar
img-4
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta puskesmas yang berada di wilayah perbatasan tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga dari daerah penyangga meski tidak ber-KTP Jakarta.
Foto 5 / 6
Perbesar
img-5
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Foto 6 / 6
Perbesar
img-6
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pramono Pastikan Puskesmas Perbatasan Layani Warga Sekitar Jakarta

Jum'at 09 Januari 2026 20:49 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta puskesmas yang berada di wilayah perbatasan tetap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga dari daerah penyangga meski tidak ber-KTP Jakarta. Hal ini menyusul tingginya pemanfaatan puskesmas Jakarta oleh warga luar daerah, terutama di kawasan perbatasan.
 
Saat meninjau Puskesmas Kebayoran Lama, Pramono mengapresiasi fasilitas dan kapasitas layanan yang dinilainya setara rumah sakit daerah. Puskesmas tersebut didukung puluhan tenaga medis dan mampu melayani ratusan pasien setiap hari.
 
Pramono berharap Puskesmas Kebayoran Lama dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pemenuhan puskesmas pembantu di seluruh kelurahan yang hingga kini belum memiliki fasilitas layanan kesehatan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Foto Lainnya