JAKARTA - Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI memilah sampah untuk dikelola di Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS), Jakarta, Jumat (9/1/2026). Aktivitas ini menjadi bagian dari upaya pengendalian dan pengolahan sampah yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarat. SSTB mampu mengolah sampah sekitar 8 ton per hari saat kondisi normal. Saat hujan deras di hulu Ciliwung bisa mencapai 1.000 ton hingga 1.500 ton dalam satu kali angkut. Sampah ini didominasi oleh bambu, kayu besar, dan sampah anorganik.