Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)
HOME MULTIMEDIA Foto

Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen

Kamis 08 Januari 2026 21:49 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan) dan jajaran pejabat lainnya berbincang sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026)

 
Defisit APBN 2025 melebar menjadi 2,92 persen dari PDB, naik dari target awal 2,53 persen. Pelebaran ini ditempuh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan domestik, dengan tetap menjaga defisit di bawah batas 3 persen.
 
Pendapatan negara terealisasi Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target, dipengaruhi penerimaan pajak yang belum optimal. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu, dengan realisasi belanja kementerian dan lembaga yang tinggi.
 
Secara nominal, defisit anggaran tercatat Rp695,1 triliun. Pemerintah menilai kebijakan fiskal ekspansif pada 2025 akan memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan pada 2026, seiring target pertumbuhan 5,4 persen dan upaya menekan defisit ke level lebih rendah.
