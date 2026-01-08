Advertisement
Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba Ammar Zoni (kiri) menyapa pendukungnya sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba Ammar Zoni (kiri) menyapa pendukungnya sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Sidang Lanjutan Kasus Narkotika, Ammar Zoni Diperiksa sebagai Terdakwa

Kamis 08 Januari 2026 21:39 WIB
JAKARTA - Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba Ammar Zoni (kiri) menyapa pendukungnya sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Sidang bagi aktor Ammar Zoni tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa.

