JAKARTA - Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba Ammar Zoni (kiri) menyapa pendukungnya sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Sidang bagi aktor Ammar Zoni tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa.