Dalam pembacaan putusan sela, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa yakni Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.
Dalam pembacaan putusan sela, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa yakni Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.
Dalam pembacaan putusan sela, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa yakni Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.
Empat terdakwa kasus dugaan penghasutan kerusuhan Agustus 2025 Delpedro Marhaen (kiri), Muzaffar Salim (kedua kiri), Syahdan Husein (kedua kanan), dan Khariq Anhar (kanan) mengikuti sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Empat terdakwa kasus dugaan penghasutan kerusuhan Agustus 2025 Delpedro Marhaen (kiri), Muzaffar Salim (kedua kiri), Syahdan Husein (kedua kanan), dan Khariq Anhar (kanan) mengikuti sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Sidang Putusan Sela, Eksepsi Delpedro dkk Ditolak Hakim

Kamis 08 Januari 2026 21:36 WIB
JAKARTA - Empat terdakwa kasus dugaan penghasutan kerusuhan Agustus 2025 Delpedro Marhaen (kiri), Muzaffar Salim (kedua kiri), Syahdan Husein (kedua kanan), dan Khariq Anhar (kanan) mengikuti sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Dalam pembacaan putusan sela, majelis hakim PN Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan dari para terdakwa yakni Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar. 
