JAKARTA - Dokter memperlihatkan vaksin influenza Flubio di Klinik Pratama Dermaga Raya, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Permintaan vaksin influenza meningkat, menyusul laporan kasus super flu yang memicu kekhawatiran publik.

Gejala infeksi Superflue ini biasanya mirip flu biasa yaitu demam, batuk, pilek, hingga sakit tenggorokan. Meskipun beberapa laporan menyebutkan gejalanya dapat muncul lebih tiba-tiba dan berat dibanding influenza musiman biasa.

Sementara, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 62 kasus influenza A (H3N2) subclade K atau superflu di Indonesia selama periode Agustus-Desember 2025 dengan mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak.

Kemenkes menegaskan situasi nasional masih terkendali dan varian ini tidak menunjukkan peningkatan keparahan penyakit dibanding clade influenza lain yang sudah dikenal.