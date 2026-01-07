Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Permintaan vaksin influenza meningkat, menyusul laporan kasus super flu yang memicu kekhawatiran publik.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Permintaan vaksin influenza meningkat, menyusul laporan kasus super flu yang memicu kekhawatiran publik.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Permintaan vaksin influenza meningkat, menyusul laporan kasus super flu yang memicu kekhawatiran publik.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Permintaan vaksin influenza meningkat, menyusul laporan kasus super flu yang memicu kekhawatiran publik.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Dokter memperlihatkan vaksin influenza Flubio di Klinik Pratama Dermaga Raya, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Permintaan Vaksin Influenza Meningkat di Tengah Kekhawatiran Super Flu

Rabu 07 Januari 2026 22:17 WIB
A
A
A

JAKARTA - Dokter memperlihatkan vaksin influenza Flubio di Klinik Pratama Dermaga Raya, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Permintaan vaksin influenza meningkat, menyusul laporan kasus super flu yang memicu kekhawatiran publik.

 
Gejala infeksi Superflue ini biasanya mirip flu biasa yaitu demam, batuk, pilek, hingga sakit tenggorokan. Meskipun beberapa laporan menyebutkan gejalanya dapat muncul lebih tiba-tiba dan berat dibanding influenza musiman biasa.
 
Sementara, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 62 kasus influenza A (H3N2) subclade K atau superflu di Indonesia selama periode Agustus-Desember 2025 dengan mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan anak-anak.
 
Kemenkes menegaskan situasi nasional masih terkendali dan varian ini tidak menunjukkan peningkatan keparahan penyakit dibanding clade influenza lain yang sudah dikenal.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pemberian Vaksin Influenza di Lingkungan Sekretariat Kabinet
Permintaan Vaksin Influenza Meningkat di Tengah Kekhawatiran Super Flu