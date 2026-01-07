Advertisement
Survei LSI menunjukkan, jika pada Pemilu 2029 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebanyak 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju.
Survei LSI menunjukkan, jika pada Pemilu 2029 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebanyak 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju.
Survei LSI menunjukkan, jika pada Pemilu 2029 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebanyak 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju.
Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa (kanan), didampingi moderator Fajar Moestar, memaparkan hasil survei nasional bertema ?Apakah Mayoritas Publik Menerima atau Menolak Pilkada oleh DPRD? dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa (kanan), didampingi moderator Fajar Moestar, memaparkan hasil survei nasional bertema ?Apakah Mayoritas Publik Menerima atau Menolak Pilkada oleh DPRD? dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Foto

Mayoritas Publik Menolak Pilkada oleh DPRD, Ini Temuan Survei LSI

Rabu 07 Januari 2026 22:01 WIB
JAKARTA - Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa (kanan), didampingi moderator Fajar Moestar, memaparkan hasil survei nasional bertema “Apakah Mayoritas Publik Menerima atau Menolak Pilkada oleh DPRD” dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/1/2026). 
 
Survei LSI menunjukkan, jika pada Pemilu 2029 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sebanyak 66,1 persen responden secara nasional menyatakan tidak setuju. 
 
Sementara itu, 28,6 persen menyatakan setuju dan 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Penolakan juga kuat di kalangan pengguna media sosial, dengan 68,3 persen pengguna TikTok, 67,3 persen Instagram, 65,6 persen Facebook, dan 50 persen pengguna X menyatakan menolak wacana tersebut.
