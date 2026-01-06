JAKARTA - Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026)

Konsumsi bahan bakar bensin seperti Pertalite dan Pertamax selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tercatat tumbuh 0,9 persen dibandingkan kondisi normal.

Pertumbuhan yang relatif rendah ini mencerminkan pergeseran pola mobilitas masyarakat yang semakin mengandalkan transportasi umum, serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan hybrid.