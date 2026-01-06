Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Konsumsi BBM Selama Nataru Hanya Naik 0,9 Persen

Selasa 06 Januari 2026 20:35 WIB
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pengendara mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu pom bensin di Jakarta, Selasa (6/1/2026)
 
Konsumsi bahan bakar bensin seperti Pertalite dan Pertamax selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 tercatat tumbuh 0,9 persen dibandingkan kondisi normal.
 
Pertumbuhan yang relatif rendah ini mencerminkan pergeseran pola mobilitas masyarakat yang semakin mengandalkan transportasi umum, serta meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan hybrid.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Konsumsi BBM Selama Nataru Hanya Naik 0,9 Persen
Awal Tahun 2026, Pertamina Turunkan Harga Pertamax
Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
Komisi XII dan Kementerian ESDM Bahas Keberlanjutan Kebijakan BBM
Menteri ESDM Umumkan Skema Impor BBM Nonsubsidi untuk SPBU Swasta
Stok BBM Langka, Petugas SPBU Swasta Cari Tambahan dengan Berjualan di Pinggir Jalan
Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Sita Mobil Mewah Terkait Mohammad Riza Chalid
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Kasus Korupsi Minyak Pertamina, 8 Ditahan