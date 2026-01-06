JAKARTA - Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026). Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.