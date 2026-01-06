Advertisement
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Selasa 06 Januari 2026 20:41 WIB
JAKARTA - Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026). Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta. 
