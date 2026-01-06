Foto 1 / 5
Perbesar
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Foto 2 / 5
Perbesar
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Foto 3 / 5
Perbesar
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Foto 4 / 5
Perbesar
Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Advertisement
Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI
Selasa 06 Januari 2026 20:41 WIB
A
A
A
JAKARTA - Warga berbelanja di Pasar Kombongan, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (6/1/2026). Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan dilengkapi sistem transaksi digital untuk memberikan kenyamanan dan meningkatkan daya tarik pasar tradisional di Jakarta.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya