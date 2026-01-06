Advertisement
Jakarta kembali menambah ruang terbuka hijau melalui kehadiran Taman Gapura Muka Cakung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Taman ini berdiri di kawasan kolong Tol Kelapa Gading?JORR, tepat di ruas jalan yang selama ini identik dengan lalu lintas truk dan kontainer.
Jakarta kembali menambah ruang terbuka hijau melalui kehadiran Taman Gapura Muka Cakung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Taman Gapura Muka Cakung di Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Taman Gapura Muka Cakung di Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Taman Gapura Muka Cakung, Ruang Hijau Baru di Kolong Tol Jakarta Timur

Selasa 06 Januari 2026 20:36 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau Taman Gapura Muka Cakung di Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).

Jakarta kembali menambah ruang terbuka hijau melalui kehadiran Taman Gapura Muka Cakung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Taman ini berdiri di kawasan kolong Tol Kelapa Gading–JORR, tepat di ruas jalan yang selama ini identik dengan lalu lintas truk dan kontainer.
 
Dibangun di atas lahan sekitar 1.500 meter persegi, taman ini dilengkapi jalur pejalan kaki, area bermain anak, serta bangku-bangku untuk bersantai. Dominasi warna biru dan keberadaan tiang tanaman yang menyerupai konsep Gardens by the Bay memberi sentuhan visual modern di tengah kawasan padat aktivitas.
 
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung taman tersebut dan memastikan penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan warga, mulai dari WiFi, toilet, hingga penerangan. Untuk meningkatkan rasa aman, Pemprov DKI juga menyiapkan pemasangan CCTV di area taman.
 
Kehadiran Taman Gapura Muka Cakung diharapkan menjadi ruang interaksi baru bagi warga Jakarta Timur sekaligus memperkuat komitmen penambahan ruang terbuka hijau di Ibu Kota.
