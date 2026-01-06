Artis dan Duta Bakti BCA Nicholas Saputra bersama perwakilan pengurus dari 10 Desa Bakti BCA mengikuti rangkaian kegiatan Sharing Session Quality Tourism Desa Bakti.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program corporate shared value (CSV) Bakti BCA terus memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan mendampingi 10 desa wisata binaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sharing Session Quality Tourism Desa Bakti BCA yang digelar pada 29–30 Desember 2025 di Desa Wisata Taro, Bali.

Kegiatan ini menghadirkan Duta Bakti BCA Nicholas Saputra serta diikuti oleh perwakilan desa dan komunitas wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui forum tersebut, para pengelola desa wisata memperoleh pembekalan mengenai tata kelola pariwisata yang bertanggung jawab, berstandar tinggi, dan selaras dengan prinsip Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).

Selain sesi diskusi, peserta juga melakukan benchmarking ke Desa Wisata Penglipuran yang dikenal sebagai salah satu Best Tourism Village versi UNWTO. Rangkaian kegiatan dilengkapi dengan cooking class serta sesi berbagi pengalaman langsung bersama pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan setempat.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menegaskan bahwa pariwisata berkualitas tidak semata diukur dari jumlah kunjungan wisatawan. “Pariwisata yang berkualitas harus mampu menghadirkan pengalaman wisata yang bermakna, menerapkan standar layanan yang unggul, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian, sosial budaya, dan kelestarian lingkungan setempat. Melalui forum ini, kami berharap pengurus Desa Bakti BCA dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing destinasi wisata di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

BCA menjelaskan, Sharing Session Quality Tourism merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan melalui pilar Desa Bakti BCA. Program ini mengacu pada Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sesuai Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 serta sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). Saat ini, BCA secara aktif membina 27 desa wisata di berbagai daerah, yang sebagian di antaranya telah meraih penghargaan nasional maupun internasional, termasuk pada ajang ASEAN Tourism Awards 2025, serta memperoleh sertifikasi desa wisata berkelanjutan.