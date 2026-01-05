Komisaris Independen Pupuk Kaltim, Gustaaf AC Patty saat memberikan sambutan dalam kegiatan Tutup Tahun Produksi 2025 yang digelar di area gudang Pabrik 1A Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, Senin (30/12). Sepanjang 2025, Pupuk Kaltim mencatatkan realisasi produksi melampaui target dengan total produksi pupuk urea sebesar 3.578.366 ton dan pupuk NPK 328.154 ton, serta produksi amonia untuk produk petrokimia mencapai 2.772.895 ton.

Capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan kinerja operasional perusahaan yang positif sepanjang tahun, didukung oleh keandalan 13 fasilitas produksi dalam menopang pasokan pupuk nasional. Sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Grup, Pupuk Kaltim secara konsisten menjalankan mandat produksi pupuk bersubsidi guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.