Sistem contra flow diberlakukan di ruas Tol Dalam Kota Jakarta, Senin (5/1/2026). Upaya ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan pada hari pertama masuk kerja tahun 2026. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul meningkatnya volume lalu lintas setelah berakhirnya masa libur Tahun Baru.

Contra flow diterapkan pada jam sibuk pagi di beberapa segmen tol yang mengarah ke pusat kota. Lajur tambahan dibuka sementara untuk kendaraan dari arah dengan arus paling padat, guna memperlancar pergerakan dan mengurangi antrean panjang kendaraan.

Kepadatan lalu lintas di Tol Dalam Kota terjadi seiring kembalinya aktivitas perkantoran dan sekolah. Kendaraan pribadi dan angkutan umum mendominasi arus lalu lintas, terutama pada akses masuk tol dan titik pertemuan antarruas jalan utama.

Petugas kepolisian dan pengelola jalan tol disiagakan untuk memastikan penerapan contra flow berjalan aman dan tertib. Pengguna jalan diimbau mematuhi rambu serta arahan petugas, serta mempertimbangkan pengaturan waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan.