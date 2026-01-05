Hari pertama kerja dan masuk sekolah pada tahun 2026 diwarnai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta, Senin (5/1/2026). Setelah masa libur Tahun Baru berakhir, aktivitas perkantoran dan sekolah kembali berjalan normal, sehingga volume kendaraan meningkat sejak pagi hari.

Kemacetan terpantau di beberapa titik utama, salah satunya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Arus kendaraan bergerak padat dan melambat, terutama pada jam sibuk pagi, baik dari arah barat maupun timur. Kendaraan pribadi, angkutan umum, serta bus sekolah mendominasi lalu lintas di kawasan tersebut.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah ruas jalan lainnya di Ibu Kota. Petugas kepolisian dan dinas perhubungan terlihat melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Pengguna jalan diimbau mengantisipasi waktu tempuh yang lebih lama dan mempertimbangkan penggunaan transportasi umum.