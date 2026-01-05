Penumpang turun dari bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Minggu (4/1/2026).

Terminal Kampung Rambutan dipadati penumpang pada arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dengan jumlah penumpang meningkat sekitar 40 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, pengelola terminal menyiapkan sarana angkutan lanjutan bagi penumpang yang tiba pada malam hingga dini hari.

Salah satunya melalui layanan Transjakarta Koridor 7 Kampung Rambutan–Kampung Melayu yang mengoperasikan lima unit bus mulai pukul 00.00 hingga 05.00 WIB.

Selain layanan Angkutan Malam Hari (Amari) di koridor utama, Transjakarta juga mengoperasikan sejumlah rute reguler hingga pukul 24.00 WIB, di antaranya Koridor 7B Kampung Rambutan–Blok M, Koridor 7A Kampung Rambutan–Lebak Bulus, Koridor 7E Kampung Rambutan–Ragunan, serta rute S22 Kampung Rambutan–Ciputat.