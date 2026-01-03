Penampakan dari udara kepadatan penduduk di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (2/1/2026)

Jumlah penduduk Kepualauan Seribu menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Mata pencarian warga Kepulauan Seribu sebagian besar bertumpu pada sektor layanan publik, perikanan, pariwisata lokal, serta usaha mikro dan kecil yang menyokong ekonomi pulau. Namun, tantangan kesejahteraan masih terlihat dari tingkat pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas.

Upaya peningkatan kesejahteraan terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dengan program bantuan sosial seperti bantuan tunai untuk lansia, anak, dan penyandang disabilitas, serta distribusi paket kebutuhan dasar bagi warga terdampak kondisi lingkungan seperti rob. Intervensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang ekonomi lebih luas di kepulauan.