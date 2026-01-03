Advertisement
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
MULTIMEDIA Foto

Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen

Sabtu 03 Januari 2026 19:23 WIB
JAKARTA - Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Revitalisasi yang menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodya dan Taman Langsat seluas 5,5 hektare tersebut progres pembangunannya telah mencapai sekitar 42 persen dengan target rampung pada awal tahun 2026.

