Foto 1 / 5
Perbesar
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Advertisement
Progres Revitalisasi Taman Bendera Pusaka Tembus 42 Persen
Sabtu 03 Januari 2026 19:23 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Revitalisasi yang menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodya dan Taman Langsat seluas 5,5 hektare tersebut progres pembangunannya telah mencapai sekitar 42 persen dengan target rampung pada awal tahun 2026.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya