JAKARTA - Pekerja memeriksa jembatan penghubung pada proyek revitalisasi Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (2/1/2026). Revitalisasi yang menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodya dan Taman Langsat seluas 5,5 hektare tersebut progres pembangunannya telah mencapai sekitar 42 persen dengan target rampung pada awal tahun 2026.